Если нельзя, но очень хочется: в Крыму разрешили провести всероссийский слет педагогов

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил большому числу педагогов собраться в одном небольшом месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о проведении слета педагогов-победителей конкурса «Большая перемена».

Мероприятие началось сегодня в комплексе «Mriya resort & spa» и продлится до 5 февраля. Чтобы его провести, Аксенову пришлось внести соответствующие изменения в собственный указ о введении режима повышенной готовности.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Крыму характеризуется как нестабильная: еще в середине января регион входил в число регионов с наиболее быстро растущей заболеваемостью. Сейчас показатели вроде бы пошли на спад, но по словам главы республиканского Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, говорить об устойчивой тенденции к снижению пока рано. Кстати, в разрезе отраслей наибольший процент заболеваемости отмечается среди медиков и педагогов.

Помимо учительского слета, Аксенов разрешил проводить спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план РК и муниципалитетов, включая сдачу норм ГТО (общее количество участников не должно превышать 50 человек и составлять не более 10% от вместимости спортивного сооружения).

Напомним, в Севастополе пошли еще дальше и разрешили небольшие корпоративы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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