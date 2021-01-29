Скрывших российское гражданство украинцев будут сажать на пять лет

Группа депутатов Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» внесла в парламент законопроект об уголовной ответственности граждан за сокрытие российского гражданства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», утаивших российские паспорта предлагается лишать свободы на срок от от 2 до 5 лет.

«Указанный законопроект разработан для приведения института гражданства в соответствие с новыми, более жесткими геополитическими реалиями. В частности, с учетом того факта, что Украина уже седьмой год отражает вооруженную и информационную агрессию со стороны России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Гражданин Украины, изъявивший желание иметь иностранное гражданство (подданство), для государства остается в первую очередь гражданином Украины. Его обязанностью является сообщить государству об изменениях в своем правовом статусе», – заявляют авторы документа.

Голосование за очередной репрессивный законопроект намечено на ближайшее время.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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