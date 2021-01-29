Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 32 тысячи человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 32 тысячи 34 зараженных. Жертвами ковида стали 746 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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