Крым завалило снегом, и осадки пока не прекратятся

Крым завалило снегом: за минувшие сутки в центральных и южных районах полуострова выпало 10 сантиметров осадков. Из-за плюсовых температур воздуха снежный покров не устанавливается, однако в ближайшие сутки ситуация может измениться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 29 – 30 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение: после продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируется мокрый снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с (29 января – 20-25 м/с). Температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

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