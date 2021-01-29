Шторм повредил главную набережную Севастополя (ФОТО)

Шторм разбил часть набережной в районе Приморского бульвара Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные волны повредили тротуарную плитку в нескольких местах, в том числе и рядом с памятником затопленным кораблям.

«Шторм был действительно сильный. Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе ДДЮТ, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Всего пострадало порядка 150 кв. м покрытия», – сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Сейчас разбитую плитку собирают, ту, что смыло в море, будут поднимать водолазы. Восстанавливать набережную начнут, как только позволят погодные условия. Планируется использовать усиливающие растворы, чтобы покрытие могло выдерживать удары волн во время штормов.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 29.01.21

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