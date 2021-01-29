Начальник погрануправления ФСБ по Крыму госпитализирован в реанимацию в Москве

Начальник погрануправления ФСБ по Крыму, контр-адмирал Сергей Станкевич госпитализирован с коронавирусом в реанимацию Москве.

По данным telegram-канала Mash, Станкевич заразился в конце декабря и сначала лечился в Керчи, но начались осложнения на органы дыхания, и его транспортировали в Москву.

В столичной клинике его подключили к аппарату ИВЛ.

Как уже сообщал «Новый День», в Москве от коронавируса лечились вице-премьер крымского правительства Елена Романовская и глава Керчи Сергей Бороздин. Глава Ялты Иван Имгурнт скончался в Санкт-Петербурге от последствий коронавируса. Не смог справиться с инфекцией и министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов: он умер в начале января в коронавирусной клинике в Симферополе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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