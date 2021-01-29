В Крыму будут судить серийного насильника

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Судака, обвиняемого в серии насильственных преступлениях в отношении женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, 26 августа 2020 года мужчина, передвигаясь на своем автомобиле из одного населенного пункта Судакского района в другой, заметил на трассе 23-летнюю девушку, которая ловила попутку. Водитель предложил подвезти незнакомку, по дороге свернул в лесополосу, где под угрозой применения оружия и изнасиловал ее. А после этого забрал у пострадавшей вещи на сумму более 30 тысяч рублей.

Подозреваемый – 38-летний рабочий одного из промышленных предприятий – был задержан по горячим следам оперативными сотрудниками уголовного розыска. В ходе следствия установлена его причастность к аналогичному преступлению в отношении 62-летней жительницы Судакского района в феврале 2016 года, что подтверждено, в том числе, результатами ДНК-экспертизы. Поздним вечером в одном из сел мужчина приметил на остановке общественного транспорта жертву, напал на нее в безлюдном месте, избил и изнасиловал. Затем отобрал у женщины, все, что могло иметь ценность, и скрылся.

Мужчина обвиняется в совершении действий сексуального характера с применением насилия, соединенных с угрозой убийством; изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и грабежах (п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «б» ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 29.01.21

Начальник погрануправления ФСБ по Крыму госпитализирован в реанимацию в Москве. / Украина окончательно запретила российские вакцины от Covid-19. / Бывшему президенту Украины предъявили еще одно обвинение в госизмене. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»