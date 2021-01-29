В Крыму отмечен всплеск бронирований на предстоящий сезон

В Крыму отмечен всплеск бронирований на предстоящий курортный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на новогодние праздники в РК ждали 500 тысяч туристов, но приехала только половина.

«После новогодних каникул ситуация резко изменилась. Видимо, причина тому – послабление ограничительных мер и снижение уровня психологической напряженности и нервозности вокруг ситуации, связанной с пандемией, – цитирует РИА Новости вице-президента АТОР Илью Уманского. – Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования».

По словам Уманского, сегодня уровень бронирований совпадает с прошлогодним, а динамика размещения заявок позволяет прогнозировать дальнейший рост туристической активности.

Симферополь, Лиана Макоба

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