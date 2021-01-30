В Крыму за сутки зарегистрировано 178 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 178 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 6 человек от инфекции умерли.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 32 тысяч 212 зараженных. Жертвами ковида

стали 752 человека.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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