В горы нельзя: в Крыму возникла угроза схода снежных лавин

В Крыму возникла угроза схода снежных лавин – об этом сообщило ГУ МЧС РФ по РК.

«30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно», – заявили ведомстве со ссылкой на региональный Гидрометцентра.

Крымчанам и туристам рекомендовано ограничить проезд через Ангарский и Грушевский перевалы, а также поездки на гору Ай-Петри и горнолыжные склоны. Не рекомендуется и пользование канатной дорогой.

Отметим, что на Ай-Петри этой зимой запретили подниматься транспорту, не обладающему повышенной проходимостью.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.01.21

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