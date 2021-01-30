На Украине неожиданно заговорили о восстановлении ж/д сообщения с Крымом, Донбассом и Москвой

Украинские железные дороги («Укрзализница») терпят колоссальные убытки с тех пор как при президенте Петре Порошенко было прервано пассажиркое и грузовое сообщение с Донбассом, Крымом и Москвой, а также прекращён взаимный х/д транзит по России и Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления «Укрзализницы» Владимир Жмак.

По его словам, сейчас «Укрзализница» восстанавливает и модернизирует сообщение с прилегающими к Крыму территориями, однако эти меры совершенно недостаточны для развития и необходимо восстанавливать связь непосредственно с «неподконтрольными территориями».

«Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем. Кроме того, с гуманитарной точки зрения необходимо возобновление пассажирского сообщения с неподконтрольными территориями и Россией: очень много украинцев имеют там родственников.

7 ежедневных поездов на Москву были самыми прибыльными. Сейчас все эти пассажиры ездят через Беларусь. Минский аэропорт из провинциального, с оборотом 1,5 миллиона пассажиров в год, сейчас вырос до 5 миллионов – исключительно за счет трафика между Украиной и Россией. Мы потеряли транзитные грузы и пассажирское сообщение, все это, естественно, сказывается на наших экономических показателях», – приводит слова Жмака RuBaltic.Ru.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.01.21

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