Ельцин был пьян в хлам, когда отдавал Крым Украине – экс-глава Севастополя

К моменту окончательного подписания разделивших СССР Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года известный своим пристрастием к алкоголю президент РСФСР Борис Ельцин уже находился в изрядном подпитии, когда встал вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя. В результате договор был подписан без обсуждения этой темы и без учёта мнения крымчан и севастопольцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» рассказал первый глава администрации Севастополя при Украине, бывший зампредседателя Верховного Совета Крыма и экс-представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков.

«Я – очевидец того, как было, и куда люди хотели в то время. Но был такой господин Ельцин, был господин Кравчук (первый президент Украины), которые приняли решение. По пьяни черканули, подписали договор, и Крым стал частицей Украины, независимо от того, что люди хотели...

Я был депутатом Верховного Совета Крыма, кроме прочего – всего севастопольского, и был зампредседателя Верховного Совета Крыма, и знаю, как принимали решение о том, чтобы Крым стал «самостоятельным» (автономия в составе Украины). Потому что не хотели (политики), чтобы ссорились два уже новообразованных государства», – приводит слова Ермакова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.21

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