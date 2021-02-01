Глава Крыма сообщил, кто станет новым министром ЖКХ

Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма станет Сергей Донец. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрия Черняева, занимавшего пост министра с 1 января 2019 года, уволили 11 января. По официальной версии – по собственному желанию. 14 января временно исполняющим обязанности главы ведомства назначили заместителя министра Сергея Донца. При этом именно Донец непосредственно курировал программу благоустройства, стоившую его шефу кресла.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.02.21

«Попросим как следует надавить на Россию» – в Киеве анонсировали разговор Зеленского с Байденом. / Кравчук призвал применить к России «физическую силу». / Ужасно стоять с протянутой рукой – Зеленский. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»