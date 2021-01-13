Шерше ля фам: почему уволили министра ЖКХ Крыма

Министра ЖКХ Крыма «съели» дамы.

Как уже сообщал «Новый День», в первый рабочий день 2021 года глава РК Сергей Аксенов отправил в отставку главу республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Черняева.

Неожиданностью это не стало: это увольнение прогнозировали давно. Но принять окончательное решение Аксенов не спешил, так как кандидатуру Черняева на эту должность в своё время рекомендовал глава ВТБ Костин. Именно этим «покровительством» в кулуарах и объясняют то, что Черняев смог задержаться в кресле министра на 2 года – по крымским меркам срок солидный.

Напомним, что до 2019 года Черняев работал в «Сочиводоканале». И, назначая его министром ЖКХ, глава РК надеялся, что тот сможет ускорить реформирование сферы: начать активную реконструкцию и замену сетей, борьбу незаконными подключениями и так далее. Однако в минувшем году грянул водный кризис, и выяснилось, что практически ничего не сделано.

Плюс ко всему возникли проблемы с освоением так называемых «московских» денег, выделенных на благоустройство городов и районов Крыма. Программа не выполнена: большое количество общественных пространств не отремонтировано, либо идет задержка по срокам. Наибольшие проблемы отмечены в Симферополе: у крымской столицы худшие показатели по всем направлениям ЖКХ.

«Город реально раскурочили. Дворы стоят все в стройке, грязи. Проекты, которые под программу делали, не выдерживают никакой критики, – говорит источник РИА «Новый День» в правительстве РК. – Например, одна из повторяющихся картин следующая: машин стало больше, парковать их негде, а в проектах вместо расширения внутридомовых проездов, стали делать дополнительные тротуары. Теперь ни ходить, ни ездить невозможно. Качество работ – ужасное. Сроки все затянуты. Недовольство местных жителей колоссальное.

Ещё одна нерешаемая проблема – мусор. Его стало больше, плюс ко всему – непрекращающийся конфликт с местными жителями по поводу полигона и мусоропереработки в Каменке.

Зато огромные деньги потрачены на украшение города к Новому году. Да ещё и республиканские. Но вот только большое количество этих украшений монтировали уже после 1 января. Народ реально ржет. У всех на устах одно: губы накрасили, а попу так и не помыли».

Что любопытно: деньги по программе «торговали» и контролировали не министерство, а муниципалитеты. И в Симферополе все поручения давались лично Проценко – именно глава города была ответственной за все.

Источники утверждают, что Аксенов в кулуарах часто критикует Проценко, но уволили за все просчеты Черняева, и зама Проценко по ЖКХ Русина, которого сама же г-жа мэр на эту должность недавно пригласила. «Проценко даже выговора не объявили», – отмечает источник агентства в мэрии.

Свою роль в увольнении Черняева сыграл наметившийся конфликт с вице-премьером Светланой Масловой (Мухомор).

«Она, естественно, хочет полностью контролировать всё, а Черняев, имея «крышу» в виде Костина, не сильно ей собирался подчиняться», – говорят инсайдеры.

Сейчас на вакантное место министра пытаются найти подходящую кандидатуру. В числе претендентов называют экс-главу администрации Симферопольского района Сергея Донца, который после увольнения из районной администрации стал заместителем Черняева. Но именно Донец непосредственно курировал программу благоустройства, стоившую его шефу кресла.

Присматриваются и к топ-менеджерам ГУП «Вода Крыма». Но окончательного решения пока нет.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 13.01.21

От нацистов до интернационалистов: Зеленский умудрился объединить против себя всю Украину. / Известных танцоров обвинили в совращении несовершеннолетних. / «Буквально неделя-две»: над Зеленским нависла угроза «тарифного Майдана». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»