В Крыму назначили врио министра ЖКХ

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрия Черняева, занимавшего пост министра с 1 января 2019 года, уволили 11 января. По официальной версии – по собственному желанию.

Донец рассматривается в числе кандидатов на освободившееся кресло.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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