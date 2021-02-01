Жительниц Симферополя отправили в полицию за попытку поймать мэрию на лжи

В Симферополе 31 января задержали двух горожанок: они не принимали участия в несанкционированных акциях, не нарушали общественный порядок. Тем не менее, по инициативе мэрии их отправили в полицию, где продержали почти весь день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», провинность двух жительнице микрорайона Каменка, по мнению чиновников, заключается в том, что они организовали сбор подписей против мусоросортировочного завода рядом с их домами.

А поводом для этого послужило заявление мэра Симферополя, что обитатели Каменки проектодобряют.

«Жителей возмутило заявление Елены Проценко о том, что строительство мусоросортировочного завода поддержали жители микрорайона, которых никто не видел», – прокомментировал ситуацию telegram-канал «ЧКХ».

А вот противники завода свою позицию озвучивали неоднократно, но власти их игнорировали. И, видимо, намерены игнорировать и дальше. И поскольку первый заместитель главы городской администрации и ряд других сотрудников – бывшие силовики, то, похоже, разрулить ситуацию решили привычным для них способом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.02.21

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