В Симферопольском водохранилище закончилась вода. Совсем (ФОТО)

В Симферопольском водохранилище почти не осталось воды. Об этом сегодня заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столица Крыма в ближайшие дни полностью перейдет на подземные источники водоснабжения, так как в водохранилищах воды не осталось. Совсем.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, что осталась, давным-давно стала не совсем кондиционной», – отметил Баженов. По его словам, выходом из положения станет Дзержинский водозабор, заработавший на прошлой неделе. Однако его полка нельзя использовать, так как тут же вышел из строя водовод. Над устранением повреждений сейчас работают все аварийные бригады «Воды Крыма», так как восстановить подачу воды из водозабора нужно в течение 2 дней. В противном случае Симферопольское водохранилище будет окончательно выработано.

Его слова подтверждают и местные жители: «Такого состояния Симферопольского водохранилища я вообще не помню, – рассказал РИА «Новый День» коренной симферополец Максим Каширский. – На суше оказался даже буй, который отмечает стометровую зону охраны плотины, с другой стороны водохранилища вода ушла километра на три».

Старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Григорий Прокопов пояснил агентству, почему обильные осадки января не отразились на водохранилищах, питавших Симферополь: «Важен не только объем выпавшего снега, но и период, в течение которого он будет лежать в горах. У нас сейчас снег выпал, сразу же растаял. Снова выпал и снова весь растаял. А он должен сходить медленно, чтобы заполнялись подземные горизонты (карстовые полости, подземные резервуары). В противном случае вся влага быстро уходит в поверхностный сток. Да и тех осадков, что были в январе, явно недостаточно».

То, что Симферополь становится независим от водохранилищ, – в сегодняшней ситуации, безусловный плюс. Но у такого способа водообеспечения есть серьезные побочные эффекты. Во-первых, при выкачке воды из подземных источников засаливается почва, что приводит к резкому ухудшению качества воды в самом источнике, Во-вторых, начинают проседать почвенные слои, что грозит разрушением зданий, дорог и другой инфраструктуры.

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