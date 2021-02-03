В Крыму в ДТП погибли трое полицейских

Три сотрудника полиции погибли в результате ДТП с участием автомобиля конвойной службы в Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, авария произошла накануне вечером на дороге Кировское – Приветное. Автомобиль Skoda Fabia, объезжая велосипедиста, выехал на встречную полосу и в «лоб» столкнулся с полицейским ВАЗом.

В полицейской машине находились 5 человек: 4 сотрудника правоохранительных органов и подследственный, которого конвоировали из Кировского района в СИЗО в Симферополе.

По предварительным данным, трое полицейских скончались на месте происшествия, еще один и подследственный были госпитализированы. Травмы получили водитель и пассажир Skoda Fabia.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК (нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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