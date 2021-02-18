В Крыму задержали виновника ДТП, в котором погибли трое полицейских

В Крыму задержали виновника ДТП, в котором погибли три сотрудника полиции.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла вечером 2 февраля на дороге Кировское – Приветное. Автомобиль Skoda Fabia, пытаясь объехать велосипедиста, выехал на встречную полосу и в «лоб» столкнулся с полицейским ВАЗом.

В полицейской машине находились 5 человек: 4 сотрудника правоохранительных органов и подследственный, которого конвоировали из Кировского района в СИЗО в Симферополе. Трое полицейских скончались на месте происшествия, еще один и подследственный были госпитализированы. Травмы получили водитель и пассажир Skoda Fabia, а также велосипедист, которого водитель Skoda пытался объехать.

Было возбуждено уголовное дело часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

«С учетом стабилизации здоровья по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Кировского района, он допрошен следователем по особо важным делам в качестве подозреваемого», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, уточнив, что в рамках расследования продолжаются 13 различных экспертиз, а также проведен следственный эксперимент в условиях, приближенных к тем, в которых произошло ДТП.

В ближайшее время следователи намерены предъявить водителю Skoda обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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