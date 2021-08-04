Дело крымчанина, по вине которого погибли трое полицейских, передали в суд

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла вечером 2 февраля на дороге Кировское – Приветное. Автомобиль Skoda, пытаясь объехать велосипедиста, выехал на встречную полосу и в «лоб» столкнулся с полицейским ВАЗом.

В полицейской машине находились 5 человек: 4 сотрудника правоохранительных органов и подследственный, которого конвоировали из Кировского района в СИЗО в Симферополе. Трое полицейских скончались на месте происшествия, еще один и подследственный были госпитализированы. Травмы получили водитель и пассажир Skoda, а также велосипедист, которого водитель Skoda пытался объехать.

Было возбуждено уголовное дело часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Согласно заключению экспертов, рулевое управление и рабочая тормозная система автомобиля на момент происшествия находились в работоспособном состоянии; водитель «Шкоды» располагал технической возможностью предотвратить наезд на велосипедиста путем своевременного применения им экстренного торможения и соблюдения имеющегося бокового интервала и дистанции. Техническая возможность предотвратить столкновение с автомобилей ВАЗ-217030 заключалась в выполнении водителем «Шкоды» требований п. 8.1.и п. 10.1. Правил дорожного движения Российской Федерации, для чего помех технического характера, согласно экспертизе, не усматривалось», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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