Глава Крыма в отчаянии пообещал вешать на чиновников GPS-трекеры

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз констатировал, что его поручения игнорируются. Чиновников не пугают ни прилюдные выволочки во время транслируемых на весь Крым совещаний, на угрозы увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как ни бьется глава республики, ему не удается заставить глав муниципалитетов наладить контроль за работами на объектах ФЦП.

Напомним, в ноябре Аксенов потребовал: «Раз в неделю все главы администраций и курирующие министры должны размещать на официальных сайтах своих ведомств и муниципалитетов информацию с собственной фотографией возле каждого объекта, включенного в программу».

Некоторые главы, действительно, начали периодически размещать фотографии, но далеко не все, и на работу это никак не повлияло – сроки по-прежнему затягиваются, подрядчики не выполняют обязательств, а иногда и откровенно обманывают заказчиков. Более того, сегодня на совещании, посвященном реализации инфраструктурных проектов, было заявлено, что врут и чиновники. Особые претензии были предъявлены администрации Симферополя.

Но, похоже, глава Крыма ничего не может с этим сделать, кроме очередных громких заявлений и угроз. «Я уже язык стер», – признал Аксенов и сделал новое заявление: «Без шуток говорю: по отстающим регионам, там, где будет понятно, что заваливается работа, что ни замы, ни глава не выезжают на объекты, мы введем GPS-трекеры, будем вешать замам той администрации, только руководителям, чтобы мы понимали, где они находятся, потому что доверия нет».

Соцсети тут же отреагировали сообщением, что и сам глава республики доверием похвастаться не может.

Telegram: О кадровой политике Аксенова

Симферополь, Олег Яковенко

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