Крым вошел в число регион с наибольшим ростом безработицы

Крым попал в число регионов с наибольшим ростом безработицы во время пандемии. Рейтинг составило Минтруда России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных в целом по стране увеличилась на 1,9 миллиона человек, или в 3,6 раза.

Наибольший рост – более чем в 10 раз зафиксирован в Кабардино-Балкарии. В Ставропольском крае показатель вырос в в 8 раз), в Ленинградской области – в 7,5 раза), Карачаево-Черкесии, Калининградской области и Республике Крым – в 7 раз.

Отметим, что по подсчетам крымских чиновников этот показатель еще выше: если на 1 января 2020 года в РК было зарегистрировано 5 тысяч 290 безработных, то на 1 января 2021-го – уже 48 тысяч. То есть безраотица выросла в 9 раз.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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