Правительство Крыма предъявило очередной иск компании, связываемой с экс-министром культуры РФ

Правительство Крыма предъявило очередной иск питерской компании «Меандр», занимавшейся реставрацией памятников истории и культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Меандр» было создано в 2007 году. Компанию связывают с экс-министром культуры РФ Владимиром Мединским: в 2011 году тот возглавил комитет Госдумы по культуре, а в 2012-м стал министром культуры. И с этого времени начался бизнес-взлет ООО «Меандр», которое за последующие несколько лет получило около 200 госконтрактов на общую сумму 9,7 млрд рублей на строительство и реставрацию культурных и исторических объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.

В частности, на полуострове, в числе прочего, компания выиграли конкурсы на реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе, строительство театра кукол в Симферополе, реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае, Митридатской лестницы в керчи, дома-музея Чехова в Ялте, замка «Ласточкино гнездо» в Гаспре и Воронцовского дворца в Алупке.

Именно за нанесение ущерба последнему министерство культуры РК и намерено взыскать с ООО «Меандр» 18,4 млн рублей. Соответствующий иск уже поступил в республиканский арбитражный суд.

Напомним, в начале июня 2019 года во время ливней протекла крыша дворца. По словам очевидцев, в некоторых комнатах отвалилась штукатурка, промокли картины. Минкульт тогда заявил, что «прямых утрат музейных предметов не обнаружено». Сейчас же заявляется, что иск направлен на возмещение причиненного ущерба.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 апреля.

Кстати, контракт на реставрацию Воронцовского дворца с ООО «Меандр» был расторгнут еще в июле прошлого года. А в августе в арбитражный суд РК с иском обратилось ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»: в доме-музее Чехова тоже протекла крыша, и теперь ГБУК требует, чтобы ООО «Меандр» восстановило утраченные и поврежденные архитектурно-художественные элементы кабинета писателя.

Алупка, Олег Яковенко

Алупка. Другие новости 05.02.21

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