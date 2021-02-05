В Ялте под угрозой сноса оказался уникальный исторический особняк

В Ялте под угрозой сноса оказался исторический особняк, построенный в 80-х годах XIX века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о даче Меллер-Закомельских, известного своим резным – буквально кружевным – декором. В здании долго время располагался санаторий «Киев», а сейчас помещения сдаются в аренду.

И вот арендаторов известили, что до середины февраля они должны освободить здание, которые будет снесено, так как территория готовится к застройке.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию главу города Янину Павленко, так как дом вообще-то является историческим памятником. В середине 80-х годов XIX века Меллер-Закомельские решили реконструировать свою усадьбу на улице Виноградной (ныне Чехова) и пригласили архитектора Платона Теребенева. Он-то и превратил дачу в уникальную резную поэму. После революции усадьбу национализировали, и до конца советского периода в ней располагались санатории.

в 2001 году приказом Рескомитета по охране и использованию памятников истории и культуры бывшие здания усадьбы барона Меллер-Закомельского вместе с парковой зоной были поставлены на государственный учет.

Но в 2011 году был разработан проект застройки усадьбы – к тому времени саму дачу из реестра объектов культурного наследия уже вывели – реставрировать ее никто не собирался, остался только парк.

Но в разработанном проекте застройки не оказалось и его. В администрации Ялты сообщили, что в ноябре 2020 мэрия отклонила проект планировки территории «Санатория Киев», поскольку он не соответствует правилам землепользования и застройки муниципалитета, а также противоречит общей градостроительной концепции Ялты и не соответствует внешнему архитектурно-градостроительному облику исторического центра города.

В подробности вдаваться чиновники не стали, но, по словам горожан, вся суть кроется в последней части: на месте резной дачи планировалась построить высотный апарт-отель со спа-комплексом.

В мэрии, в свою очередь, сообщили, что сделали запрос в департамент государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК для получения разъяснений. Но если дачи не было в реестре уже в 2011 году, республиканские власти вряд ли будут возражать против застройки такого привлекательного участка в центре курортной столицы Крыма.

Горожане собираются писать обращение президенту Путину.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 05.02.21

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