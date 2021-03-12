В центре Ялты удалось спасти от сноса уникальное историческое здание

Усадьба Меллер-Закомельских в центре Ялты получит статус объекта культурного наследия. Соответствующее решение принял Научно-методический советом по культурному наследию министерства культуры РК.

Как уже сообщал «Новый День», особняк известен своим кружевным декором. В здании долго время располагался санаторий «Киев», сейчас помещения сдаются в аренду. Но месяц назад арендаторов попросили на выход: на месте резной дачи планировалась построить высотный апарт-отель со спа-комплексом.

Горожане возмутились и решили просить помощи у президента России. Чиновники Ялты и республиканского правительства, похоже, решили не испытывать судьбу и не доводить до Москвы очередной скандал с историческим наследием.

«Готовятся документы на присвоение зданию охранного статуса «Объект культурного наследия», – сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Статус защитит уникальное здание от любых работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение самой дачи или любого из ее отдельных элементов

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 12.03.21

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