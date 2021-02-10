В Симферополе убили 7-летнего ребенка. Подозревается отец.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 9 февраля мужчина забрал сына из школы, привел его домой на улицу Дмитрия Ульянова, а потом мальчика нашли мертвым.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. «В настоящее время по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан его отец», – сообщили в ведомстве.

Устанавлено, что незадолго до трагедии мужчина лечился в психиатрической больнице. Действиям медперсонала учреждения будет дана правовая оценка.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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