Крымчанин, убивший 7-летнего ребенка, избежал тюрьмы

32-летнего жителя Симферополя, убившего 7-летнего сына, освободили от уголовной ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 9 февраля. Мужчина забрал мальчика из школы, привел его домой, а потом ребенка нашли мертвым. В ходе следствия выяснилось, что его задушил отец.

Экспертиза показала, что обвиняемый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и не способен осознавать фактический характер и опасность своих действий.

Верховный Суд РК принял решение направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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