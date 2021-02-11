Прокуратура начала проверку информации о застройке Пионерского парка в Алупке

Прокуратура Крыма начала проверку информации о застройке Пионерского парка в Алупке.

Как уже сообщал «Новый День», в 2008 году зеленую зону возле школы №2 вывели из категории парковых земель и отдали под индивидуальную застройку. В границах бывшего парка нарезали более десятка участков. Часть уже передали в частные руки, остальные находятся в стадии оформления документов.

Среди них – участок площадью около 80 соток, на котором некое юрлицо собирается построить многоквартирный дом. Мэрия Ялты отказывает в завершении оформления прав, ссылаясь на отсутствие законных оснований.



Тем временем, на участке уже начали вырубать деревья. Жители Алупки возмутились: на этой территории располагаются братские могилы советских воинов и памятник детям, расстрелянным фашистами.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности осуществления строительных работ, – сообщили в прокуратуре. – Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе в судебном порядке».

Алупка, Олег Яковенко

Алупка. Другие новости 11.02.21

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