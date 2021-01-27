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Среда, 27 января 2021, 22:19 мск

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В Алупке пытаются спасти от незаконной застройки Пионерский парк

В Алупке пытаются спасти территорию так называемого Пионерского парка от незаконной застройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2008 году зеленую зону возле школы №2 вывели из категории парковых земель и отдали под индивидуальную застройку. В границах бывшего парка нарезали более десятка участков. Часть уже передали в частные руки, остальные находятся в стадии оформления документов.

Среди них – участок площадью около 80 соток, на котором некое юрлицо собирается построить многоквартирный дом. Мэрия Ялты отказывает в завершении оформления прав, ссылаясь на отсутствие законных оснований. Это самый большой «надел». Остальные – по 6 – 10 соток. По ним сейчас ведется претензионно-исковая работа.

По словам мэра Ялты Янина Павленко, в случае выявления фактов незаконной передачи земли, материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Алупка, Олег Яковенко

Алупка. Другие новости 27.01.21

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