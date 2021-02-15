В курортной зоне Крыма будут разрабатывать еще один карьер – взрывным способом

На Южном берегу Крыма планируют разрабатывать новый карьер по добыче диабаза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диаба́з – это полнокристаллические мелкозернистые магматические горные породы, аналогичные по химическому и минеральному составу базальту. Используются для мощения и строительства. Так, крымским диабазом вымощена Красная площадь в Москве, а также из этого минерала построен Воронцовский дворец в Алупке.

Новый карьер планируется разрабатывать в Алуште на восточном склоне хребта Урага. Карьер будет расположен всего в 1,5 км от поселка Виноградное и в 4,5 км от самой Алушты. Кстати, в этих местах проходят довольно популярные туристические маршруты на Бабуган-яйлу – самый высокий массив Крымских гор (у подножия которого берут начало реки Кача и Альма, а также источник Узень-Баш) и Чамны-Бурун (на вершине которой растут самые старые в Крыму сосны и наблюдается сильная магнитная аномалия). Стоит так же отметить, что большую часть Бабуган-яйлы занимает Крымский природный заповедник.

И вот в непосредственной близости от всего этого природного великолепия будут разрабатывать карьер взрывным способом.

Добывать диабаз собирается некая компания «Монолит-групп». ООО с аналогичным названием осенью 2019 года зарегистрировал в Крыму московский бизнесмен Диаз Ерманов. Уставной капитал этой компании составляет 10 тысяч рублей, численность сотрудников – 3 человека, недоимка по налогам, согласно сведениям ФНС за 2019 год, – 2 млн рублей, и в предусмотренной уставом деятельности нет ни добычи полезных ископаемых, ни производства стройматериалов.

Так что непонятно, именно эта компания будет вести взрывные работы ради получения диабаза практически в городской черте Алушты и на границе заповедника, или этим займется другая фирма с аналогичным названием.

Связана ли «Монолит-групп» чем-нибудь, кроме названия, с известным крымским застройщиком ГК «Монолит», тоже пока не ясно.

Отметим, что в 5 км к западу от Виноградного расположен печально знаменитый Шархинский карьер, в котором добывали камень для трассы «Таврида», Керченского моста, Симферопольского аэропорта и МДЦ «Артек».

Обитатели соседних поселков Кипарисный, Пушкино, Малый Маяк и Запрудный постоянно жаловались на висящую в воздухе пыль и грохот от взрывов, которые велись круглосуточно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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