В Крыму начался передел строительного рынка

В Крыму начался очередной передел строительного рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настоящим жупелом в уходящем году для крымских строителей стала ГК «ПИК»: компания, быстро захватившая лидерские позиции на строительном рынке Москвы и ряда других регионов, обратила свои взоры на полуостров. Местным и всем известным лидерам отрасли это категорически не понравилось. Переговоры длились долго, но основным игрокам, похоже, удалось, наконец, договориться.

По сообщению источников в полпредстве ЮФО, застраивать Южный берег Крыма планирует компания «Монолит». Ее основные конкуренты – «Консоль» и «Интерстрой» получили другие курортные города и остатки побережья.

После этого стало известно, что экспансия московского застройщика вроде бы пока откладывается.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.12.20

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