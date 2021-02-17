На юге России задержали 19 исламских экстремистов, планировавших теракты

В Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 исламских экстремистов, планировавших диверсии и террористические акты на Северном Кавказе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», идеология которой (такфиризм или обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата», – заявили в ведомстве.

По месту жительства и в точках конспиративных сборов задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, в Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе, и так называемый пояс смертника с поражающими элементами.

Задержанным уже предъявили обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). 10 организаторов и активистов заключены под стражу.

Москва, Игорь Юров

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