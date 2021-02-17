В Крыму задержали еще шестерых экстремистов

В Крыму по подозрению в экстремистской деятельности задержали еще шесть человек.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ФСБ сообщило о задержании 19 жителей Крыма, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Ростовской области, являющихся членами запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» и подозреваемых в подготовке терактов и диверсий на Северном Кавказе.

Позже стало известно, что в Крыму задержали еще шестерых – на этот раз участников другой запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одного из них в последствии отпустили, остальным инкриминируется участие в деятельности террористической организации (ч.1 ст. 205.5 УК РФ).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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