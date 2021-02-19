МЧС Крыма назвало наиболее опасные для автомобилистов направления

МЧС Крыма призывает автомобилистов отказаться от дальних поездок. В первую очередь, речь идет о передвижениипо трассе «Таврида», а также через Ангарский и Грушевский перевалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове продолжает бушевать непогода. И если на большей части РК осадки в данный момент уже прекратились или существенно ослабли, то восточная часть полуострова и южное побережье от Алушты до Судака все еще находятся во власти циклона.

В Керчи за сутки выпала месячная норма осадков, сугробы достигают полуметра. Техника с выпавшим снегом не справляется: по информации властей городские улицы чистят всего 10 машин. В Симферополе высота снежного покрова превышает 20 см, на Ангарском перевале – 15 см.

Крымский мост по-прежнему закрыт.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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