В Крыму сутки боролись с последствиями разгула стихии

Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Как уже сообщал «Новый День», транспортный переход через Керченский пролив был закрыт накануне около 6 часов утра из-за непогоды. Восстановить движение планировалось к 14 часам пятницы, однако подрядчик с поставленной задачей не справился. А с 15:30 пришлось закрыть и трассу «Таврида» на участке от Белогорска до Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал крайнее недовольство дорожной обстановкой: «Я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран данный подрядчик», – заявил он.

На борьбу с последствиями разгула стихии ушли сутки. Только на трассу «Таврида» высыпали около 700 тонн реагентов, плавящих снег и лед.

Сегодня в 6 часов утра движение по Крымскому мосту открыли для легкового транспорта, через полчаса – для грузовиков. Полностью восстановлено движение и по главной крымской магистрали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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