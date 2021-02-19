Крымский мост перекрыли

Движение по мосту, соединяющем Крым и Краснодарский край, временно закрыто. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о временном перекрытии Крымского моста принято в связи с обильными осадками. Автомобилисты жалуются на многочасовые пробки на подъездах к мосту.

Работы по расчистке от снега начались сразу с обеих сторон, тем не менее, уборка может занять несколько часов, уточнил чиновник.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 18.02.21

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