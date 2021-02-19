«Аксенов не обманул…» В Крыму случился снежный коллапс

Непогода не оставляет Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне на полуострове выпало много снега, сегодня осадки продолжатся.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение всего 19 февраля в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, метели, гололедица. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду. В ближайшие три дня в горах сохранится угроза схода снежных лавин. В связи с этим полностью закрыта дорога на Ай-Петри. В ближайшие три дня в горах сохранится угроза схода снежных лавин. На трассе «Таврида» метель и видимость не более 30 метров.

Крымчане жалуются на огромные пробки. Особенно много подобных сообщений поступает с трассы «Таврида» (водители утверждают, что уже 6 часов не могут доехать до Керчи) и из крымской столицы.

«В Симферополе – как в игре «Мафия», с единственным отличием: когда город засыпает – коммунальщики не просыпаются. Несмотря на то, что о снегопаде было известно заранее, в столице практически не ведутся никакие работы по уборке, – комментирует ситуацию telegram-канал «ЧКХ». – Губернатор Аксенов при увольнении главы Проценко и первого зама Бажана заявил, что с их отставкой ничего в сфере управления города не изменится. Не обманул».

Много жалоб поступает и от пешеходов: тротуары не расчищены, люди падают, поскользнувшись на льду, присыпанном снегом.

Отметим, что с завтрашнего дня на полуострове ожидается резкое потепление.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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