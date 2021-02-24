В Крыму дорожные службы валят снег на встречных автомобилистов (ВИДЕО)

В Крыму дорожные службы, очищая дороги, сваливают снег на встречную полосу, а иногда и на проезжающие мимо автомобили, создавая аварийную ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский общественник Александр Талипов опубликовал видео уборки трассы «Таврида»: ехавшая ему навстречу уборочная машина вывалила на его автомобиль целый сугроб, на несколько мгновений полностью лишив водителя видимости.

Дорожная уборка по-крымски

«Дорожные службы, вы здоровы? Вы чуть не убили нас на «Тавриде»! Ледяные глыбы могли выбить стекла, я вообще оказался полностью с закрытым обзором, от аварии был один шаг, – прокомментировал ситуацию Талипов. – Еще предстоит осмотреть машину на предмет повреждений».

Оказалось, что случай не единичный. «Я сегодня ровно так же попал. Сколов не обнаружил, но в машине все перепугались», – комментируют крымчане. «Похожая была ситуация! Противогололедная машина осыпала навстречу мелким щебнем. Побило бампер на новой машине! Полиция не приехала».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.02.21

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