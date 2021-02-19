В Крыму разрешили голосовать несколько дней и где угодно

В Крыму изменили систему волеизъявления избирателей: голосовать теперь можно несколько дней и где угодно. Соответствующие законопроекты принял сегодня Госсовет РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о выборах в муниципальные Советы депутатов и республиканский парламент.

Так, процесс голосования разрешено растягивать на 3 дня, проводить его не только на избирательных участках, но и придомовых территориях и территориях общего пользования, а также организовывать выездное голосования для избирателей, живущих в труднодоступной местности.

Плюс ко всему, можно будет проводить выборы по почте, в случае, если соответствующее решение примет Центризбирком РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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