В Керченском проливе иностранное судно подало сигнал бедствия, есть погибшие

Экипаж судна «Апрель», вошедшего в Керченский пролив, пришлось эвакуировать в связи с пищевым отравлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росморречфлоте, судно, принадлежащее турецкой компании, шло под флагом Панамы. Сегодня во второй половине дня капитан сообщил, что 6 из 8 членов экипажа получили пищевое отравление. К тому моменту, как к судну подошел буксир, один из пострадавших скончался. Пятерых матросов эвакуировали на берег и передали медикам.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 19.02.21

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