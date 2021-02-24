В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности – в Крыму испугались

В Темрюкском районе Краснодарского края введем режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения ядовитого вещества в воздухе. Эта информация напугала жителей Крыма, решивших, что угроза распространяется и на полуостров.

Как уже сообщал «Новый День», 19 февраля в Керченском проливе судно «Апрель», принадлежащее турецкой компании, но ходившее под флагом Панамы, подало сигнал бедствия. Капитан сообщил, что 6 из 8 членов экипажа получили отравление. К тому моменту, как к судну подошел спасательный буксир, один из пострадавших скончался. Пятерых матросов эвакуировали на берег и передали медикам. В ГБУ «Темрюкская центральная районная больница» всем был поставлен диагнозом «Отравление, вызванное попаданием токсического вещества».

Само судно отбуксировали в порт Кавказ, где его осмотрели специалисты. По предварительным данным, груз ферросилиция, находящийся на борту судна, намок и вызвал выброс в воздух ядовитых газов.

«В ходе осмотра выявлено, что судно находится на плаву в удовлетворительном состоянии, угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории не обнаружено. Опасности для населенных пунктов и жителей Темрюкского района не выявлено.

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В качестве превентивных мер глава муниципалитета Федор Бабенков поручил проверить готовность оповещения населения об угрозе ЧС с использованием всех имеющихся технических средств, а также готовность сборных эвакуационных пунктов.

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Мониторинг состояния судна продолжается и поставлен на особый контроль. Все службы переведены в круглосуточный режим работы», – сообщили в администрации Темрюкского района.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент угрозы населенным пунктам в связи ЧП на судне в Керченском проливе нет, однако местные власти готовятся к эвакуации населения в случае ухудшения ситуации. Спасатели проверяют системы оповещения и готовят места в эвакуационных пунктах, которых может понадобиться до 7 тыс. На месте происшествия сосредоточено 150 человек личного состава МЧС и 86 единиц техники, сообщает «Коммерсант».

Эта информация вызвала легкую панику в Крыму: жители полуострова забросали соцсети главы РК Сергея Аксенова вопросами, почему власти ничего не сообщают и не предпринимают никаких мер. Ответа пока не последовало.

Напомним, расстояние между портом Кавказ и крымским берегом составляет около 5 километров.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 24.02.21

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