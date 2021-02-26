В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок

Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закупка оборудования уже началась, причем процесс идет в соответствии со всеми требованиями детективного жанра.

В Парковом (Симеизкий территориальный орган Большой Ялты) расположена резиденция «Крымский бриз». Формально она принадлежит ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», имеет уставный капитал 11 млрд 477 млн руб и около 400 сотрудников. Но по базе ЕГРЮЛ нетрудно проследить ее корни: через питерское ООО «Рисско» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обширным крымским комплексом владеет Газпром.

ООО – частные компании и их деятельность не находит отражения на сайте госзакупок. Однако 25 февраля там появилась информация о проведении закупки «Изготовление и поставка блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с техническим заданием заказчика для нужд п.г.т. Парковое (ЮБК), Республика Крым, г. Ялта». Заказчиком опреснительного оборудования выступает, как ни странно, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Эта государственная структура, финансируемая из бюджета, готова заплатить за оборудование для частной резиденции 37 млн 9 тыс руб.

Конкурс не проводится, поскольку поставщик определен заранее. Проект договора, на котором не проставлена только дата, приводится в документации о закупке. Казенные миллионы получит московское ООО «Группа 7», основным видом деятельности которого является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Почему бюджетное образовательное учреждение покупает опреснитель для Паркового? Может быть, там расположен лагерь для студентов химического университета? Действительно, у него есть база отдыха в Крыму, но она находится в Песчаном Бахчисарайского района, а не на дорогих субтропических землях Паркового.

Тем не менее, в проекте договора между ООО «Группа 7» и РХТУ им. Д.И. Менделеева прямо сказано: «Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется на Объект Заказчика: Резиденция «Крымский Бриз», Парковое шоссе, 39, пгт. Парковое, г. Ялта, Республика Крым, 298683».

Несколько слов о «Группе 7», тем более что она каким-то образом связана с Крымом. Компания имеет 1 млн руб уставного капитала и восемь сотрудников. Доля в 81% в ней принадлежит Александру Ильященко, который попутно руководит ОА «Золотое поле» –

винодельческим хозяйством, наследником старинного советского совхоза в Кировском районе Крыма.

Водоснабжение – актуальная задача для Крыма. В октябре прошлого года правительство РФ приняло комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Глава Крыма Сергей Аксёнов говорил о планах строительства опреснительной станции рядом с Николаевкой, поселком в Симферопольском районе. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой. Южный берег Крыма хотя и упоминался в связи с опреснительными установками, но никакой конкретики – где, когда и на чьи деньги бубуд строить – никто из официальных лиц не давал. Тем не менее, многим жителям ЮБК перспектива не понравилась: в Ялте активисты собирают подписи против опреснения воды – подписаться можно в людных местах, даже в магазинах. Но, похоже, опреснитель в Парковом – это свершившийся факт: смонтировать оборудование должны в течение 5 месяцев с момента подписания договора, то есть уже в текущем году (кстати, сразу после подписания документа заказчик должен перечислить исполнителю 90% от суммы контракта в виде аванса).

Широкому использованию технологий опреснения морской воды препятствуют две проблемы: энергозатратность процесса и утилизация солей – отходов производства. Если сливать их обратно в море, засоление может иметь катастрофические последствия для прибрежной флоры и фауны.

О том, как для опреснительной установки в Парковом администрация Симеиза собирается преодолеть эти проблемы, «НД» пытался расспросить Михаила Антошкина, главу Симеизского территориального органа. От него был получен лаконичный ответ: «Извинимте, я в отпуске, не могу давать комментарии».

В «Крымском бризе» служба бронирования узко специализирована, ни один другой телефон, указанный как контактный, не отвечает.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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