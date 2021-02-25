В Ялте начали сбор подписей против опреснителей

В Ялте начали сбор подписей против строительства опреснителей.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что на Южном берегу Крыма будут строить опреснительную установку глава РК Сергей Аксенов заявил в конце декабря как о решенном вопросе.

Однако через несколько дней вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал это решение слишком дорогим, сообщив, что практически везде в Крыму, где проводилась разведка, запасы воды обнаружены. Опасения вызывает лишь Симферополь. Тем не менее, крымские власти периодически поднимают тему опреснителя на ЮБК, а местные жители пытаются этому сопротивляться.

По мнению ялтинцев, опресненная вода вызывает серьезные заболевания, да к тому же будет стоить в разы дороже «природной».

«Внимание! Начинаем сбор подписей против опреснителей в Ялте и за бесперебойную подачу ялтинской чистой горной воды, за строительство водозаборов и каптажей на ЮБК, а также возврат в госсобственность всех источников воды (включая проданную насосную в Массандре) и наших водохранилищ», – такое сообщение появилось в соцсетях с указанием адресов, где можно подписать петицию, и контактов организаторов акции.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 25.02.21

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