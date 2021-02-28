В Польше заявляют, что Варшава больше не союзник Киева

Эгоистическая внешняя политика, а также официальная героизация известных западно-украинских коллаборационистов, уничтоживших сотни тысяч поляков в годы Второй мировой войны, привели к тому, что Варшава больше не является безусловным союзником Киева в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу «Країна» заявила исследовательница Польши, преподаватель Варшавского университета, украинская учёная Ольга Гнатюк.

По её словам, без Польши Украина осталась с единственным европейским союзником – малочисленной Литвой, которая даже не имеет общей границы с «Незалежной».

«Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше (Польши) и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике», – заявила Гнатюк.

Кроме того, на официальную позицию Варшавы накладывается негативное отношение простых поляков к Украине и её гражданам.

«Я бы акцентировала внимание на асимметрии взаимоотношений: украинцы считают Польшу одной из самых привлекательных стран, а поляков наиболее дружелюбным народом. Тогда как в польской коллективной мысли Украина и украинцы – скорее внизу списка.

Это можно объяснить весомостью исторических вопросов в отношениях между странами. Но есть еще и польский комплекс неполноценности относительно западной культуры. Его компенсируют чувством превосходства относительно востока», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинской учёной.

Симферополь, Валентин Карамазов

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