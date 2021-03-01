«Сигареты, золотишко»: посольство Украины в Польше попалось на крупной контрабанде

Официальный Киев вынужден отозвать из Варшавы двух сотрудников украинского посольства в Польше, которые попались на контрабанде «большого количества валюты, золота и сигарет».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дипломатов задержали на польской границе, когда они возвращались из Украины с очередной партией контрабанды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил назвать случай «вопиющим» и якобы беспрецедентым.

«Случай для МИДа вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре. При моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов», – заявил Кулеба, умолчав, что Варшава просто дала Киеву возможность публично признать инцидент и частично сохранить лицо.

«Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения», – уверяет Кулеба.

Как сообщал «Новый День», недавно исследовательница Польши, преподаватель Варшавского университета, украинская учёная Ольга Гнатюк заявила, что Варшава больше не является безусловным союзником Киева в Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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