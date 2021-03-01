Запрет на посещение двух заповедников Крыма продлен до апреля

Запрет на посещение крымских заповедников «Опукский» и «Казантипский» продлен до 1 апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», режим ограничений продлен, чтобы дать территориям восстановиться, а также сохранить покой для краснокнижных птиц в период гнездования.

Напомним, в ведении ФГБУ «Заповедный Крым» находятся 6 заказников и заповедников. В «Лебяжьи острова», «Ялтинский горно-лесной», «Опукский» и «Казантипский» можно попасть только по пропускам. Стоимость 1 посещения для 1 туриста (кроме имеющих права на льготу) составляет 150 рублей. Причем, оформить пропуск нужно заранее – на входе билеты не продаются.

Кроме того, передвигаться в заповедных зонах разрешено только по определенным маршрутам, за сход с которых, равно как и за прогулки без разрешения, грозят штрафами.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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