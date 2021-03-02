В Крыму рейсовый автобус попал в аварию, есть погибшие и пострадавшие

В Крыму рейсовый автобус попал в аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на трассе Симферополь – Евпатория в районе города Саки. «КамАЗ» ударил легковой автомобиль «Пежо», тот вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Судя по появившимся фотографиям, столкновение не было лобовым. Но иномарка, возможно, несколько раз перевернулась.

В результате и автобус, и легковушка слетели с дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительным данным, погиб водитель легковушки, в автобусе есть пострадавшие.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 01.03.21

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