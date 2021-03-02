В Крыму уточнили информацию о погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом

Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом, произошедшей сегодня возле города Саки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось в 8:45 на Евпаторийском шоссе. Легковой автомобиль «Пежо» двигался от Саки в сторону Евпатории и сбирался повернуть налево в сторону Химпоселка, поэтому притормозил, чтобы пропустить встречный поток. Однако следовавший сзади «КАМАЗ» не сбросил скорость и ударил легковушку, которую выбросило на встречную полосу – прямо под автобус «Эталон», следовавший по маршруту «Раздольное – Евпатория – Симферополь».

В автобусе в момент столкновения находились 3 пассажира, один из них получил травмы. Автобус и легковушку снесло с дороги в одну сторону, «КАМАЗ» вылетел в другую сторону и перевернулся. Водитель «Пежо» погиб.

На месте все еще работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 02.03.21

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