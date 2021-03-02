В Феодосии сообщили о бомбе в ГИБДД

В Феодосии все оперативные службы подняты по тревоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о минировании городского отделения ГИБДД. Полиция оцепила здание, движение на прилегающих улицах перекрыто, сообщает telegram-канал «РИА новости Крым».

На месте работали оперативные службы и кинологи, но никаких взрывчатых веществ в здании не нашли. Оцепление снято.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 02.03.21

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