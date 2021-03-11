В администрации Феодосии ищут бомбу

В Феодосии снова переполох.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром поступило сообщение и взрывном устройстве, заложенном в здании городской администрации.
К мэрии стянуты сотрудники экстренных служб, из здания все эвакуированы. Территория оцеплена. Подходы и подъезды к администрации перекрыты.
Напомним, 2 марта сообщалось о минировании городского управления ГИБДД, тогда ничего подозрительно в здании не нашли.
Феодосия, Олег Яковенко
Феодосия. Другие новости 10.03.21
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